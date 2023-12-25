Декларацию 3-НДФЛ можно заполнить в личном кабинете налогоплательщика

1 января 2024 года стартует декларационная кампания-2024. Срок сдачи декларации – до 30 апреля 2024 года.

Проще всего заполнить в электронном виде декларацию 3-НДФЛ с помощью личного кабинета налогоплательщика. Такой совет дают налоговики.

Если работодатель сдал форму 6-НДФЛ со справками, они отобразятся во вкладке «Доходы» автоматически.

Если сведений нет, то для их ввода нажмите кнопку «Добавить источник дохода» и сами ввести сведения о своем доходе.

Налоговики рекомендуют заполнять 3-НДФЛ после появления сведений о доходах за 2023 год в личном кабинете.

За 2023 год сведения о доходах в полном объеме появятся в личном кабинете после наступления срока сдачи расчета налоговыми агентами – 25.02.2024.