Под конец года клиенты банков активно погашают долги по кредитам и ЖКУ

«Тинькофф» провел исследование активности клиентов в совершении денежных переводов и платежей перед Новым годом. Об этом сказано на сайте банка.
В декабре число платежей и переводов выросло на 15%, по сравнению с другими месяцами.
В этот период россияне активнее погашают кредиты и оплачивают коммунальные услуги. Например, за декабрь 2021 года было совершено на 19% больше транзакций по погашению кредитов, в декабре 2022 года — на 20%.
Средний чек платежей по погашению кредитов в декабре 2021 года превысил среднемесячный показатель по всему году на 20%, в декабре 2022 года — на 38%, — сказано в исследовании.
Тенденция к росту платежей за ЖКУ начинает прослеживаться и в ноябре 2023 года. Среднее число таких операций на одного клиента оказалось на 2% выше, чем в среднем в другие месяцы года.
Под конец года увеличивается и средний чек по оплате «коммуналки». Если среднемесячный платеж за весь 2021 год составлял 6 407 рублей, то в декабре показатель вырос на 10%, до 7 035 рублей.
Также под конец года растут пожертвования на благотворительность. Средний чек вырос на 20%.
В декабре 2022 года объем переводов между физлицами увеличился на 30%.
Сезонность также прослеживается в уплате налогов. Пиковые значения по частотности и сумме платежей приходятся на даты перед 1 декабря и 15 июля.
В декабре средний чек по налоговым платежам меньше, чем в среднем по году: в декабре 2021 года на 20% ниже, в декабре 2022 — на 46% ниже.
Комментарии6
13 зарплата уходит на борьбу с долгами... довели население...
Ирина
А у кого её (тринадцатой зарплаты) нет - чем с долгами бороться?
Главный бухгалтер
и много таких у кого есть 13-я зарплата??
Воообще - на мой взгляд очень странная статистика! В двух годах сразу увеличивается КОЛИЧЕСТВО транзакций - на 20%, И сумма среднего ПЛАТЕЖА - на 20% ! Я так понимаю, что общая сумма платежей увеличивается на 40-50% ??
Почему-то не верится!
Наоборот все логично. Карточками и платежами со смартфона пользоваться гораздо удобнее чем наличными и это доходит даже до пожилых. Это и покупок касается и переводов между физлицами. Прогресс наступает. А коммуналка понятное дело растет когда осень-зима и новый год наступает.
Главный бухгалтер
а причём тут СПОСОБ оплаты??
или Вы хотите сказать, что количество карточек и подключенных приложений банков с СБП каждый год, точно в декабре увеличивается на 50% от прошлых месяцов?
я о...ю, дорогая редакция! каждый нг одно и тоже - как встретишь, так и проведешь! лучше без долгов! Ну и как? Ктото пробовал не пить на нг? Сходить в спортзал? Не есть ночью???? а скинуть на нг подарок жкх - и получить обязательное повышение тарифов в новом году? подданные удивляют