Под конец года клиенты банков активно погашают долги по кредитам и ЖКУ

К Новому году россияне хотят быстрее рассчитаться с долгами, кредитами и налогами, а также перевести средства на благотворительность.

«Тинькофф» провел исследование активности клиентов в совершении денежных переводов и платежей перед Новым годом. Об этом сказано на сайте банка.

В декабре число платежей и переводов выросло на 15%, по сравнению с другими месяцами.

В этот период россияне активнее погашают кредиты и оплачивают коммунальные услуги. Например, за декабрь 2021 года было совершено на 19% больше транзакций по погашению кредитов, в декабре 2022 года — на 20%.

Средний чек платежей по погашению кредитов в декабре 2021 года превысил среднемесячный показатель по всему году на 20%, в декабре 2022 года — на 38%, — сказано в исследовании.

Тенденция к росту платежей за ЖКУ начинает прослеживаться и в ноябре 2023 года. Среднее число таких операций на одного клиента оказалось на 2% выше, чем в среднем в другие месяцы года.

Под конец года увеличивается и средний чек по оплате «коммуналки». Если среднемесячный платеж за весь 2021 год составлял 6 407 рублей, то в декабре показатель вырос на 10%, до 7 035 рублей.

Также под конец года растут пожертвования на благотворительность. Средний чек вырос на 20%.

В декабре 2022 года объем переводов между физлицами увеличился на 30%.

Сезонность также прослеживается в уплате налогов. Пиковые значения по частотности и сумме платежей приходятся на даты перед 1 декабря и 15 июля.

В декабре средний чек по налоговым платежам меньше, чем в среднем по году: в декабре 2021 года на 20% ниже, в декабре 2022 — на 46% ниже.