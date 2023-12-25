Личные финансы

Под конец года клиенты банков активно погашают долги по кредитам и ЖКУ

К Новому году россияне хотят быстрее рассчитаться с долгами, кредитами и налогами, а также перевести средства на благотворительность.
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«Тинькофф» провел исследование активности клиентов в совершении денежных переводов и платежей перед Новым годом. Об этом сказано на сайте банка.

В декабре число платежей и переводов выросло на 15%, по сравнению с другими месяцами.

В этот период россияне активнее погашают кредиты и оплачивают коммунальные услуги. Например, за декабрь 2021 года было совершено на 19% больше транзакций по погашению кредитов, в декабре 2022 года — на 20%.

Средний чек платежей по погашению кредитов в декабре 2021 года превысил среднемесячный показатель по всему году на 20%, в декабре 2022 года — на 38%, — сказано в исследовании.

Тенденция к росту платежей за ЖКУ начинает прослеживаться и в ноябре 2023 года. Среднее число таких операций на одного клиента оказалось на 2% выше, чем в среднем в другие месяцы года.

Под конец года увеличивается и средний чек по оплате «коммуналки». Если среднемесячный платеж за весь 2021 год составлял 6 407 рублей, то в декабре показатель вырос на 10%, до 7 035 рублей.

Также под конец года растут пожертвования на благотворительность. Средний чек вырос на 20%.

В декабре 2022 года объем переводов между физлицами увеличился на 30%.

Сезонность также прослеживается в уплате налогов. Пиковые значения по частотности и сумме платежей приходятся на даты перед 1 декабря и 15 июля.

В декабре средний чек по налоговым платежам меньше, чем в среднем по году: в декабре 2021 года на 20% ниже, в декабре 2022 — на 46% ниже.

Комментарии

6
  • Логотип evega1
    evega1
    1 час

    13 зарплата уходит на борьбу с долгами... довели население...

    • Логотип IriEro
      IriEro
      1 час

      Ирина

      А у кого её (тринадцатой зарплаты) нет - чем с долгами бороться?

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 1 час

      Главный бухгалтер

      13 зарплата уходит на борьбу с долгами...

      и много таких у кого есть 13-я зарплата?? 

      довели население...

      Воообще - на мой взгляд очень странная статистика! В двух годах сразу увеличивается КОЛИЧЕСТВО транзакций - на 20%, И сумма среднего ПЛАТЕЖА - на 20% ! Я так понимаю, что общая сумма платежей увеличивается на  40-50% ??

      Почему-то не верится!

      • Логотип понаехавший Тут
        понаехавший Тут 52 мин

        Наоборот все логично. Карточками и платежами со смартфона пользоваться гораздо удобнее чем наличными и это доходит даже до пожилых. Это и покупок касается и переводов между физлицами. Прогресс наступает. А коммуналка понятное дело растет когда осень-зима и новый год наступает.  

        • Логотип Arhimed0
          Arhimed0 50 мин

          Главный бухгалтер

          Наоборот все логично. Карточками и платежами со смартфона пользоваться гораздо удобнее чем наличными

          а причём тут СПОСОБ оплаты??

          или Вы хотите сказать, что количество карточек и подключенных приложений банков с СБП каждый год, точно в декабре увеличивается на 50% от прошлых месяцов?

  • Логотип 1337452@
    1337452@
    1 час

    я о...ю, дорогая редакция! каждый нг одно и тоже - как встретишь, так и проведешь! лучше без долгов! Ну и как? Ктото пробовал не пить на нг? Сходить в спортзал? Не есть ночью???? а скинуть на нг подарок жкх - и получить обязательное повышение тарифов в новом году? подданные удивляют

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