Путин передал акции компании «Рольф» Росимуществу

Росимущество получит больше 660 млн обыкновенных акций автодилера «Рольф» во временное управление. В отношении руководства компании ведется уголовное дело с 2019 года.

Президент Владимир Путин подписал указ о передаче активов компании «Рольф» во временное управление Росимущества.

Внести в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление, утвержденный указом президента Российской Федерации» от 25 апреля 2023 года №302 «О временном управлении некоторым имуществом» изменения», — сказано в указе.

В управление Росимущества перейдет больше 660 млн обыкновенных акций АО «Рольф», которые принадлежали компании «Деланс Лимитед» и более 15 тыс. акций, принадлежащих ООО «Рольф Моторс».

Компания «Рольф» занимается продажей и сервисным обслуживанием автомобилей, а также оказывает услуги по автокредитованию и страхованию.

В 2019 году в отношении руководства автодилера «Рольф» возбудили уголовное дело за совершение валютных операций по подложным документа. По данным следствия, в 2014 году коллеги основателя компании Сергея Петрова незаконно отправили за границу 4 млрд рублей.