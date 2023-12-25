Пограничники изымают загранпаспорта из-за ошибок и опечаток

Загранпаспорта изымают, если в документе пропущена буква в имени или в названии города. На этом основании уже забрали два паспорта.

В декабре 2023 года вступил в силу закон, где дополнен перечень оснований для признания паспортов недействительными. На границе уже начали изымать документы с ошибками и опечатками. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров (АТОР)

Пока у нас есть информация только о двух публично известных случаях изъятия паспортов. Первый случай — опечатка в имени, второй случай — пропущена буква в названии города. Мониторим ситуацию, поскольку раньше ничего подобного не было, — сказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Согласно новому закону, загранпаспорт может быть признан недействительным в следующих случаях: при утере, истечении срока действия, изменении личных данных владельца или его смерти.

Документы будут признаны недействительными и их могут изъять, если владелец решит оставить паспорт у себя.

Также невыездные обязаны сдавать заграничные паспорта на хранение. В их число входят: призванные на военную службу, допущенные к государственной тайне, сотрудники ФСБ и других ведомств.