Цены на домашний интернет от «Ростелекома» вырастут на 5%

Стоимость домашнего интернета вырастет в среднем на 30 рублей в месяц. Изменение коснется 4 млн человек или 30% абонентов.

С января 2024 года «Ростелеком» повысит стоимость домашнего интернета на 5-6%. Об этом пишут «Ведомости».

Рост цен затронет 4 млн человек или 30% клиентов «Ростелекома». Компания уже начала предупреждать абонентов и отправлять смс-сообщения об изменении стоимости услуг.

Мы понимаем, как важно контролировать расходы, и заранее сообщаем, что с января плата за услугу интернет по ЛС № <...> изменится на 31 рублей, — сказано в сообщении.</...>

Сейчас абонент платит по тарифу «Экспресс 200 2.0» 499 рублей, но с Нового года сумма вырастет на 6,2%.

Представитель «Ростелекома» сообщил, что в среднем повышение цен будет ниже уровня инфляции и составит 5% или около 30 рублей в месяц. Для 70% абонентов тарифы останутся прежними.

Услуги подорожают из-за быстрорастущего объема потребляемого трафика. Компании сложно «поддерживать работоспособность инфраструктуры и развивать ее».

О планируемом повышении цен «Ростелеком» еще уведомила ФАС.