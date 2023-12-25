🎓Вебинар: Закрываем год. На что обратить внимание в бухгалтерском учете. 26 декабря в 11:00 мск!

В последние дни уходящего года бухгалтеру надо сделать много важных дел. На что обратить внимание и что не забыть расскажем на вебинаре.

Закрытие года в бухгалтерском учете — это самый главный подготовительный этап перед составлением годовой отчетности. На вебинаре пройдемся по самым важным пунктам, которые надо сделать бухгалтеру перед составление отчетности.

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Вера Сокуренко — к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России — на вебинаре разберет:

Условия для обязательного аудита по итогам 2023 г.

Инвентаризация по итогам года: старые и новые правила.

Проверка квалификации, состава и оценки активов.

Корректировка оценочных обязательств и элементов амортизации.

Проверка активов на обесценение и создание резервов.

Подготовка к переходу на новые правила учета НМА.

Ждем вас на вебинаре 26 декабря в 11:00 мск!