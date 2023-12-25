🎓Вебинар: Закрываем год. На что обратить внимание в бухгалтерском учете. 26 декабря в 11:00 мск!

Закрытие года в бухгалтерском учете — это самый главный подготовительный этап перед составлением годовой отчетности. На вебинаре пройдемся по самым важным пунктам, которые надо сделать бухгалтеру перед составление отчетности.
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Вера Сокуренко — к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России — на вебинаре разберет:
Условия для обязательного аудита по итогам 2023 г.
Инвентаризация по итогам года: старые и новые правила.
Проверка квалификации, состава и оценки активов.
Корректировка оценочных обязательств и элементов амортизации.
Проверка активов на обесценение и создание резервов.
Подготовка к переходу на новые правила учета НМА.
Ждем вас на вебинаре 26 декабря в 11:00 мск!
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