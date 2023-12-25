Греф ожидает снижения цен на недвижимость

Стоимость недвижимости упадет на фоне сокращения льготной ипотеки. Такой прогноз дал президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф, пишут «Ведомости».

«Цены на жилье повышаются, но это связано с тем, что более 70% ипотеки – это субсидируемая ипотека со стороны государства. Как только субсидии будут сокращены – они постепенно сокращаются, – то и цены будут постепенно падать», – сказал он.

Также он отметил, что доступность ипотечного кредита в настоящее время затруднена, чем также объясняется падение цен на рынке недвижимости.

На фоне быстрого роста кредитования и повышения цен на жилье правительство увеличило первоначальный взнос по стандартной льготной ипотеке, выдаваемой по ставке в 8%, с 20 до 30%. Максимальный размер льготного ипотечного кредита на новостройки для всех регионов, включая Москву и Санкт-Петербург, составит 6 млн руб. Новые правила вступят в силу с 23 декабря.