На следующей неделе надо сдать два или три уведомления по ЕНП

В декабре 2023 года организациям и ИП необходимо сдать два уведомления (одно на НДФЛ + страховые взносы), второе на НДФЛ. Но при досрочной уплате взносов за декабрь нужно еще одно дополнительное уведомление.

По НДФЛ сдают два уведомления:

за период с 23 ноября по 22 декабря (код отчетного периода 34/03 ) срок сдачи до 25.12.2023, срок уплаты до 28.12.2023;

за период с 23 декабря по 31 декабря (код отчетного периода 34/04) срок сдачи и срок уплаты до 29.12.2023.

По страховым взносам за ноябрь (код отчетного периода 34/02) срок сдачи уведомления до 25.12.2023 и срок уплаты до 28.12.2023.

В случае досрочной уплаты в декабре 2023 года страховых взносов за декабрь одновременно с оплатой необходимо направить уведомление по взносам с кодом отчетного периода 34/03.

Об этом напоминает УФНС по Республике Башкортостан на своем сайте.

Подробно про уведомления по ЕНП в декабре читайте тут.