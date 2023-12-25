Уведомление по ЕНП

На следующей неделе надо сдать два или три уведомления по ЕНП

В декабре 2023 года организациям и ИП необходимо сдать два уведомления (одно на НДФЛ + страховые взносы), второе на НДФЛ. Но при досрочной уплате взносов за декабрь нужно еще одно дополнительное уведомление.
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По НДФЛ сдают два уведомления:

  • за период с 23 ноября по 22 декабря (код отчетного периода 34/03) срок сдачи до 25.12.2023, срок уплаты до 28.12.2023;

  • за период с 23 декабря по 31 декабря (код отчетного периода 34/04) срок сдачи и срок уплаты до 29.12.2023.

По страховым взносам за ноябрь (код отчетного периода 34/02) срок сдачи уведомления до 25.12.2023 и срок уплаты до 28.12.2023.

В случае досрочной уплаты в декабре 2023 года страховых взносов за декабрь одновременно с оплатой необходимо направить уведомление по взносам с кодом отчетного периода 34/03.

Об этом напоминает УФНС по Республике Башкортостан на своем сайте.

Подробно про уведомления по ЕНП в декабре читайте тут.

Комментарии

1
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 1 час

    Главный бухгалтер

    надо сдать два или три уведомления по ЕНП

    Ну вот как удержаться и не дописать...

    надо сдать два или три Уведомления, можно четыре-пять....

    Допустимо штук восемь-семнадцать...

    Теоретически.... кто умеет или кому нечем заняться, создайте на компьютере цикл по формированию и отправке этих Уведомлений и.... просто завалите нафиг эту налоговую поступающими Уведомлениями каждые 2 секунды оставшиеся до боя курВантов...

    В промежутке  между Уведомлениями нужно формировать запрос на предоставление Справку о Сальде и ВыписЬки операций....

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