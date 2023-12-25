На следующей неделе надо сдать два или три уведомления по ЕНП

По НДФЛ сдают два уведомления:
за период с 23 ноября по 22 декабря (код отчетного периода 34/03) срок сдачи до 25.12.2023, срок уплаты до 28.12.2023;
за период с 23 декабря по 31 декабря (код отчетного периода 34/04) срок сдачи и срок уплаты до 29.12.2023.
По страховым взносам за ноябрь (код отчетного периода 34/02) срок сдачи уведомления до 25.12.2023 и срок уплаты до 28.12.2023.
В случае досрочной уплаты в декабре 2023 года страховых взносов за декабрь одновременно с оплатой необходимо направить уведомление по взносам с кодом отчетного периода 34/03.
Об этом напоминает УФНС по Республике Башкортостан на своем сайте.
Подробно про уведомления по ЕНП в декабре читайте тут.
Комментарии1
Главный бухгалтер
Ну вот как удержаться и не дописать...
надо сдать два или три Уведомления, можно четыре-пять....
Допустимо штук восемь-семнадцать...
Теоретически.... кто умеет или кому нечем заняться, создайте на компьютере цикл по формированию и отправке этих Уведомлений и.... просто завалите нафиг эту налоговую поступающими Уведомлениями каждые 2 секунды оставшиеся до боя курВантов...
В промежутке между Уведомлениями нужно формировать запрос на предоставление Справку о Сальде и ВыписЬки операций....