Глава «Сбера»: большинство госкомпаний могут приватизировать

Сбербанк допускает приватизацию 25% компании. По словам Грефа, это очень привлекательный актив, который многие хотят купить.

Большинство государственных компаний в РФ могли бы быть приватизированы, в том числе и Сбербанк. Об этом рассказал глава «Сбера» Герман Греф в интервью «Россия-24».

Если бы государство в какой-то момент времени решило приватизировать 25% Сбербанка, а для контроля государства достаточно 25% акций, то это повысило бы инвестиционную привлекательность и российского рынка, и стимулировало весь финансовый рынок, — заявил Греф.

Также он добавил, что «Сбер» — очень привлекательный актив и многие участники рынка с удовольствием его купят.

Недавно мы писали, что Сбербанк готовится выплатить инвесторам рекордные дивиденды.