Греф: акционерам «Сбера» нужно ждать рекордных дивидендов

За 11 месяцев Сбербанк заработал 1,3 трлн рублей чистой прибыли, на выплаты инвесторам направят 50%.

Глава Сбербанка Герман Греф пообещал инвесторам рекордные дивиденды по итогам 2023 года. Об этом сказано в эфире телеканала «Россия-24».

У нас в этом году рекордные финансовые результаты, поэтому акционерам Сбера стоит ждать рекордных дивидендов, — заявил Греф.

За 11 месяцев 2023 года «Сбер» получил 1 трлн 380 млрд рублей чистой прибыли, что стало рекордным за все время существования банка.

Согласно стратегии развития Сбербанка до 2026 года, на выплату дивидендов банк будет направлять 50% от чистой прибыли.

На фоне заявлений Германа Грефа акции «Сбера» на Московской бирже начали расти: с 265,01 до 269,9 рублей за акцию. Это следует из графиков торговой площадки на 11:26 мск.