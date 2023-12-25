Силуанов: предпосылок для серьезных изменений в налогах нет

Принятый федеральный бюджет России на 2024-2026 гг. сбалансирован, поэтому серьезных изменений в налоговую систему страны сейчас не требуется, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Глава Минфина напомнил, что «работа по определению налоговой политики проводится ежегодно». Она осуществляется «в рамках разрабатываемых на предстоящую трехлетку основных направлений бюджетной, налоговой и таможенной политики, которые в том числе предполагают уточнение и совершенствование налоговой системы», пишет РБК.

«Если смотреть бюджет на предстоящую трехлетку, то на данный момент он сбалансирован, серьезно менять что-то в налогах не требуется», — сообщил гала Минфина.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что на повестке дня не стоит вопрос об увеличении налоговой нагрузки на бизнес.