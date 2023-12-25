Силуанов: предпосылок для серьезных изменений в налогах нет

Глава Минфина напомнил, что «работа по определению налоговой политики проводится ежегодно». Она осуществляется «в рамках разрабатываемых на предстоящую трехлетку основных направлений бюджетной, налоговой и таможенной политики, которые в том числе предполагают уточнение и совершенствование налоговой системы», пишет РБК.
«Если смотреть бюджет на предстоящую трехлетку, то на данный момент он сбалансирован, серьезно менять что-то в налогах не требуется», — сообщил гала Минфина.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что на повестке дня не стоит вопрос об увеличении налоговой нагрузки на бизнес.
Комментарии