Инвесторы подали в ЦБ коллективную жалобу на СПБ Биржу

Частные инвесторы подали коллективную жалобу в Банк России с просьбой проверить соответствие количества ценных бумаг, учитываемых депозитарием ПАО «СПБ Банк» на счетах участников торгов, объемам сделок, которые проводила площадка, пишет РБК.
«У нас имеются все основания полагать о наличии так называемого кассового разрыва, и наличия не в полном объеме у депозитария ПАО «СПБ Биржа» иностранных ценных бумаг, причем этот кассовый разрыв может быть очень существенным», — заявили авторы жалобы.
Обращение №ОЭ-223216 подписали 145 частных инвесторов.
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