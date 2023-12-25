Инвесторы подали в ЦБ коллективную жалобу на СПБ Биржу

Рубль подешевел, а недвижимость пока ещё нет. Скам-IPO, дивиденды, новые облигации, крипта, прогнозы по индексу. Воскресный инвестдайджест

Рубль снова дешевеет, но в разумных пределах, скам-IPO Мосгорломбарда снова не состоялось, недвижка в недоумении, индекс растёт, продолжаются выпуски новых облигаций, а я пополнил свой портфель новыми активами и рассказал в традиционном инвестдайджесте о самом важном, что, на мой взгляд, произошло за неделю.