Фиксированные взносы ИП

😡 ИП в шоке. ФНС самовольно списала деньги с сальдо ЕНС в счет будущих фиксированных взносов

Нормы НК не предусматривают автоматического зачета сальдо ЕНС в счет предстоящей обязанности по уплате фиксированных взносов. Но ФНС этот зачет провела.
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ИП обнаружили у себя в личном кабинете такую картину:

Кстати, недавно мы писали, что ИП волнуются, что в предстоящих платежах не отражаются фиксированные взносы, хотя срок их уплаты – вот-вот.

Теперь ФНС отразила предстоящий платеж, но одновременно с ним провела резервирование.

Более того, если ИП ранее уже сам по заявлению резервировал свои взносы, ФНС их забрала с сальдо ЕНС повторно.

То есть, невзирая на то, что в отложенной переплате уже есть 45 842 руб., программа ФНС еще раз берет у ИП 45 842 руб. В итоге у ИП зарезервировано под взносы 91 684 руб., а другие налоги платить нечем.

Обсуждение этого вопроса идет в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Некоторые ИП уже написали жалобу в ФНС на неправомерное списание денег с ЕНС.

Отметим, что аналогичный автоматический зачет был по имущественным налогам физлиц, но он предусмотрен нормами НК.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    😡 ИП в шоке. ФНС самовольно списала деньги с сальдо ЕНС в счет будущих фиксированных взносов

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