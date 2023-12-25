😡 ИП в шоке. ФНС самовольно списала деньги с сальдо ЕНС в счет будущих фиксированных взносов

Нормы НК не предусматривают автоматического зачета сальдо ЕНС в счет предстоящей обязанности по уплате фиксированных взносов. Но ФНС этот зачет провела.

ИП обнаружили у себя в личном кабинете такую картину:

Кстати, недавно мы писали, что ИП волнуются, что в предстоящих платежах не отражаются фиксированные взносы, хотя срок их уплаты – вот-вот.

Теперь ФНС отразила предстоящий платеж, но одновременно с ним провела резервирование.

Более того, если ИП ранее уже сам по заявлению резервировал свои взносы, ФНС их забрала с сальдо ЕНС повторно.

То есть, невзирая на то, что в отложенной переплате уже есть 45 842 руб., программа ФНС еще раз берет у ИП 45 842 руб. В итоге у ИП зарезервировано под взносы 91 684 руб., а другие налоги платить нечем.

Обсуждение этого вопроса идет в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Некоторые ИП уже написали жалобу в ФНС на неправомерное списание денег с ЕНС.

Отметим, что аналогичный автоматический зачет был по имущественным налогам физлиц, но он предусмотрен нормами НК.