ФНС игнорирует льготы по фиксированным взносам и всем подряд начисляет одинаковую сумму

На днях ФНС провела начисление фиксированных взносов в личных кабинетах ИП и сразу же зарезервировала эту сумму. Но во-первых, для такого резерва нет оснований, во-вторых, у кого-то резерв уже был по заявлению, а в-третьих у некоторых ИП взносы в принципе меньше той суммы, что у них списала ФНС.

В частности, ИП-военные пенсионеры освобождены от взносов на ОПС с 24 июня.

Такие ИП платят взносы:

с 01.01.2023 по 23.06.2023 –в совокупном фиксированном размере пропорционально количеству месяцев и дней в этом периоде;

с 24.06.2023 – только взносы на ОМС (19,8922% от совокупного фиксированного размера).

Если подать заявление на освобождение, то взносы за 2023 год составят 26 766,43 руб.

Наша читательница так и сделала – подала заявление и сразу перевела эту сумму в отложенную переплату заявлением о зачете.

Но в итоге ФНС еще раз сама провела принудительный зачет, причем на полную сумму взносов (45 842 руб), как будто никакого заявления на освобождение от взносов и не было.

Скрин из ЛК ИП-военного пенсионера

В итоге сейчас у этого ИП в отложенной переплате находятся взносы в сумме с учетом льготы и взносы на полную сумму без учета льготы.