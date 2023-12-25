ФНС игнорирует льготы по фиксированным взносам и всем подряд начисляет одинаковую сумму

В частности, ИП-военные пенсионеры освобождены от взносов на ОПС с 24 июня.
Такие ИП платят взносы:
с 01.01.2023 по 23.06.2023 –в совокупном фиксированном размере пропорционально количеству месяцев и дней в этом периоде;
с 24.06.2023 – только взносы на ОМС (19,8922% от совокупного фиксированного размера).
Если подать заявление на освобождение, то взносы за 2023 год составят 26 766,43 руб.
Наша читательница так и сделала – подала заявление и сразу перевела эту сумму в отложенную переплату заявлением о зачете.
Но в итоге ФНС еще раз сама провела принудительный зачет, причем на полную сумму взносов (45 842 руб), как будто никакого заявления на освобождение от взносов и не было.
В итоге сейчас у этого ИП в отложенной переплате находятся взносы в сумме с учетом льготы и взносы на полную сумму без учета льготы.
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