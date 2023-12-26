Озвучили частые ошибки бухгалтеров в 6-НДФЛ

Бухгалтеры указывают в строке 020 НДФЛ за минусом возврата, а надо указывать полную сумму. И заполняют строку 170 с неудержанным налогом, которого по факту нет.

Частые ошибки бухгалтеров в 6-НДФЛ озвучили в УФНС по Республике Хакасия.

Неправильно отражены переходящие выплаты

Сумма дохода за предыдущий отчетный период, выплаченная в следующем периоде, должна отражаться в 6-НДФЛ и в справке того периода, когда фактически произведена выплата.

Например, зарплату за декабрь 2023, выплаченную в январе 2024, надо отразить в 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 и в справке за 2024 год.

Неправильно отражена сумма в строке 020

В разделе 1 сумма налога, подлежащая перечислению (строки 020 – 024) не подлежит уменьшению на сумму возвращенного налога (строки 030 – 032).

Неправильно заполнены данные по ВКС

Данные в разделе 2 по полю 115, 121, 142 по высоквалифицированным специалистам должны заполнять только те налоговые агенты, которые заключили договоры с иностранными работниками-ВКС.

Указан неудержанный налог, хотя его нет

В разделе 2 строка 170, а также в разделе 4 справки бухгалтеры необоснованно заполняют данные по сумме неудержанного налога.

В поле 170 раздела 2 и в справке надо отражать исчисленный НДФЛ, который невозможно удержать. Это может быть доход в натуральной форме или выплата по решению суда, согласно которого сумма налога не выделена, при этом других денежных выплат этом физлицу не производится.

Форма 6-НДФЛ за 2023 год — здесь.