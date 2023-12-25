Власти ввели маркировку пищевых растительных масел, ветпрепаратов и кормов для животных

В России начался эксперимент маркировки ветеринарных препаратов, кормов для животных и растительных масел, который продлится до 31 августа 2024 года.

Соответствующие постановления правительства РФ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации. Согласно документам, участниками экспериментов станут производители товаров, импортеры, а также организации оптовой и розничной торговли, пишет ТАСС.

В эксперименте по маркировке растительного масла смогут участвовать производители рафинированного и нерафинированного подсолнечного, оливкового, соевого, арахисового, пальмового, кокосового, рапсового, масла какао и других, а также маргарина.

В экспериментальной маркировке кормов для животных будут участвовать компании, выпускающие продукты для собак, кошек, птиц, грызунов и других питомцев. А в сфере ветеринарных лекарств в маркировке смогут участвовать производители иммунологических продуктов, вакцин, а также лекарств, которые состоят из двух и более компонентов.

По результатам проведения эксперимента будет принято решение о целесообразности введения обязательной маркировки для этих категорий товаров.