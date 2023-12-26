💥 Доход в 6-НДФЛ должен быть больше МРОТ, но меньше вычетов. Вышли контрольные соотношения

Они доведены письмом от 20.12.2023 № БС-4-11/15922@.
В частности, в строке 020 раздела 1 должны быть данные о налоге, подлежащем уплате, за весь год (нарастающим итогом).
В отчете за 1 квартал строка 020 = сумма строк 021 – 026.
В отчете за полугодие строка 020 = строка 020 за 1 квартал + сумма строк 021 – 026.
В отчете за 9 месяцев строка 020 = строка 020 за полугодие + сумма строк 021 – 026.
В отчете за год строка 020 = строка 020 за 9 месяцев + сумма строк 021 –026.
Аналогично со строкой 030 (возврат налога). Она тоже содержит данные нарастающим итогом.
В разделе 2 сравнят строки 120 (доход) и 130 (вычеты). Сумма в строке 120 не может быть больше суммы в строке 130.
Также в КС заложена проверка на МРОТ и среднеотраслевую зарплату в регионе.
Если средняя зарплата по справкам к годовой 6-НДФЛ больше МРОТ, но меньше среднеотраслевой, возникнут опасения, что занижена налоговая база.
Исчисленную сумму налога за год (строка 140 раздела 2) сравнят с данными по всем справкам (бывшим 2-НДФЛ).
Аналогичное сравнение есть по неудержанному налогу и налоговой базе. Раздел 2 отчета за год будут сравнивать с данными справок.
Напомним, новая рекомендованная форма 6-НДФЛ доведена письмом ФНС от 04.12.2023 № БС-4-11/15166@. Ее надо будет применять с отчета за 1 квартал 2024 года, пока ФНС готовит официальную версию.
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Комментарии2
ЕвгенийИндивидуальный предпринимательИП
Также в КС заложена проверка на МРОТ и среднеотраслевую зарплату в регионе.
Если средняя зарплата по справкам к годовой 6-НДФЛ больше МРОТ, но меньше среднеотраслевой, возникнут опасения, что занижена налоговая база.
ФНС возбудиться в случае, если зарплата уборщицы в СберБанке будет ниже среднеотраслевой при расчёте которой учли зарплату Грефа и его замов...
Почему "идиотов" принимают на ГосСлужбу - это одно из требований к соискателю
Артем
"тут" цитата Лаврова С.В.