💥 Доход в 6-НДФЛ должен быть больше МРОТ, но меньше вычетов. Вышли контрольные соотношения

Они доведены письмом от 20.12.2023 № БС-4-11/15922@.

В частности, в строке 020 раздела 1 должны быть данные о налоге, подлежащем уплате, за весь год (нарастающим итогом).

В отчете за 1 квартал строка 020 = сумма строк 021 – 026.

В отчете за полугодие строка 020 = строка 020 за 1 квартал + сумма строк 021 – 026.

В отчете за 9 месяцев строка 020 = строка 020 за полугодие + сумма строк 021 – 026.

В отчете за год строка 020 = строка 020 за 9 месяцев + сумма строк 021 –026.

Аналогично со строкой 030 (возврат налога). Она тоже содержит данные нарастающим итогом.

В разделе 2 сравнят строки 120 (доход) и 130 (вычеты). Сумма в строке 120 не может быть больше суммы в строке 130.

Также в КС заложена проверка на МРОТ и среднеотраслевую зарплату в регионе.

Если средняя зарплата по справкам к годовой 6-НДФЛ больше МРОТ, но меньше среднеотраслевой, возникнут опасения, что занижена налоговая база.

Исчисленную сумму налога за год (строка 140 раздела 2) сравнят с данными по всем справкам (бывшим 2-НДФЛ).

Аналогичное сравнение есть по неудержанному налогу и налоговой базе. Раздел 2 отчета за год будут сравнивать с данными справок.

Напомним, новая рекомендованная форма 6-НДФЛ доведена письмом ФНС от 04.12.2023 № БС-4-11/15166@. Ее надо будет применять с отчета за 1 квартал 2024 года, пока ФНС готовит официальную версию.