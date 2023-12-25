Некоторым россиянам повысят зарплаты с 1 января

Индексация зарплат работников сфер соцобеспечения, образования, медицины, культуры и науки с 1 января составит 9,8 процента.

Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. Остальным бюджетникам зарплаты повысят на 4,5 процента с 1 октября, пишут РИА Новости.

«При этом индексации заработка чиновников в 2024 году не будет. Зарплаты судей, гражданских служащих, депутатов Госдумы и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти заморожены до 1 января 2025 года», — отметил Вадим Виноградов.

Он уточнил, что исключением из правил будет индексация зарплат военных и сотрудников силовых ведомств.

Закон обязывает индексировать зарплаты сотрудников всех организаций, как бюджетных, так и частных. Работодатель сам вправе оценить уровень индексации и выбрать способ и сроки повышения. «Главное, чтобы прибавка просто была», — подытожил эксперт Виноградов.