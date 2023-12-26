Гаражи физлиц облагаются налогом по ставке 0,3%, если они не входят в кадастровый перечень

Для целей налога на имущество физлиц гаражи и машино-места относятся к самостоятельным видам объектов налогообложения. Ставка по ним – 0,3%.

Вместе с тем, если недвижимость входит в кадастровый перечень, то ставка по ней – 2%. В этот перечень входя бизнес-центры, торговые центры, объекты общепита.

Машино-места туда не входят. Однако если гаражи фактически используются для размещения торговых объектов или объектов бытового обслуживания, сведения о них могут включаться в перечень.

Если гараж включен в перечень, то ставка по нему будет 2%, а не 0,3%.

Об этом сообщат Минфин в письме от 20.12.2023 № 03-05-04-01/123564, которое доведено до сведения письмом ФНС от 21.12.2023 № БС-4-21/16014@.

Кстати, на налог за гараж у пенсионеров есть льгота, но если машино-место оформлено как доля в нежилом помещении, то льготы не будет, поясняет ФНС в письме от 12.12.2023 № БС-3-21/16200@.