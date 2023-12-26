Правительство сможет обнулять пошлины на экспорт для дружественных стран

Президент России подписал закон, который позволяет правительству временно снижать ставки вывозных таможенных пошлин для экспорта в дружественные страны и обнулять ставки на экспорт товаров из отдельных регионов страны.

Согласно тексту закона, правительство может снижать на срок до полугода экспортные пошлины и устанавливать на срок до одного года тарифные квоты, то есть пониженные или нулевые ставки таможенных пошлин, на вывоз в дружественные страны товаров в рамках определенного объема, пишет «Коммерсантъ».

Новый инструмент позволит стимулировать рост поставок в дружественные страны зерна, удобрений и сырья. Закон, по словам Михаила Мишустина, позволит поддержать регионы, где изменение логистических маршрутов привело к увеличению транспортных издержек, и попавшие под санкции российские компании.

Правительство также сможет устанавливать порядок мониторинга цен на товары и для расчета ставок экспортных пошлин, определять метод и порядок распределения части объема тарифных квот на ввозимые товары. Кроме того, закон уточняет правила расчета цен на нефть марки Urals.