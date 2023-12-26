Минимальная зарплата в Подмосковье увеличится в 2024 году

В Подмосковье установлена минимальная зарплата на 2024 год — она составит 21 тысячу рублей.

Известно, что размер минимальной зарплаты в Подмосковье на 2024 год определен в 21 000 рублей, в то время как величина федерального минимального размера оплаты труда составит 19 тыс. 242 рубля, пишет RG.

Указанная минимальная заработная плата установлена соглашением между правительством региона, союзом «Московское областное объединение организаций профсоюзов» и объединениями работодателей Московской области.

Соглашение распространяется на всех работодателей региона, кроме финансируемых из федерального бюджета. Работник, получивший меньше этой суммы, может пожаловаться в профсоюз или трудовую инспекцию.