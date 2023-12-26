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Трудовое право

Работодатель не даст авансом длинные допвыходные родителям детей-инвалидов

Сотрудники с детьми-инвалидами могут брать по 4 дополнительных выходных дня в месяц или копить их и однократно взять до 24 дней.
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Но взять заранее (авансом) выходные дни, которые еще не накоплены, нельзя.

Об этом предупреждает СФР в письме от 04.12.2023 № 19-02/131904л.

Норма ТК про 24 дня подряд заработала с 1 сентября 2023 года, значит копить дни можно только с этой даты.

Таким образом, в декабре 2023 года максимально можно взять 16 дней допотпуска (за сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь).

При этом 24 дня – это рабочие дни, а не календарные.

Комментарий главного редактора «Клерка»

Напомню, работодатели оплачивают сотруднику эти выходные дни, а потом возмещают расходы из СФР.

Скоро будет новая форма заявления для возмещения этих расходов. Она пока в проекте.

Там надо обязательно указывать СНИЛС сотрудника, чтобы СФР мог отслеживать, сколько дней использовано, и нет ли перебора.

Также там надо указывать сведения о справке, подтверждающей инвалидность ребенка. Это тоже нужно для автоматизированного контроля в СФР.

Ранее аналогичные разъяснения по поводу предоставления длинных выходных в рабочих днях, а не в календарных, СФР давала в письмах от 10.11.2023 № 19-02/125694л, от 09.11.2023 № 19-02/124022л.

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Трудовое право

Работодатель не даст авансом длинные допвыходные родителям детей-инвалидов

Сотрудники с детьми-инвалидами могут брать по 4 дополнительных выходных дня в месяц или копить их и однократно взять до 24 дней.

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