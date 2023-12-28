Новости для бухгалтера
IT-компании

Программно-аппаратные комплексы учитывают для налоговых льгот IT-компаний, если они входят в реестр

Условие для налоговых льгот IT-компаний (взносы 7,6% и налог на прибыль 0%) – доля профильных доходов от 70%. В состав этих доходов входит продажа программно-аппаратных комплексов (ПАК).

Разъяснение дает Минфин в письме от 23.11.2023 № 03-03-06/1/112586.

Перечень профильных доходов и разъяснения к нему мы разбирали здесь.

В частности, туда входят доходы:

  • от оказания услуг (выполнения работ) по адаптации, модификации, тестированию и сопровождению ПАК, включенных в единый реестр российских программ для ЭВМ;

  • от реализации разработанных организацией ПАК, включенных в единый реестр российских программ для ЭВМ.

То есть, доходы от ПАК идут в состав профильных доходов, если этот ПАК включен в реестр российских программ.

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