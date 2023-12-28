Программно-аппаратные комплексы учитывают для налоговых льгот IT-компаний, если они входят в реестр

Разъяснение дает Минфин в письме от 23.11.2023 № 03-03-06/1/112586.
Перечень профильных доходов и разъяснения к нему мы разбирали здесь.
В частности, туда входят доходы:
от оказания услуг (выполнения работ) по адаптации, модификации, тестированию и сопровождению ПАК, включенных в единый реестр российских программ для ЭВМ;
от реализации разработанных организацией ПАК, включенных в единый реестр российских программ для ЭВМ.
То есть, доходы от ПАК идут в состав профильных доходов, если этот ПАК включен в реестр российских программ.
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