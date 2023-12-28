В разделах 1 и 2 новой формы 6-НДФЛ будут одинаковые данные

Данные из строк 021 – 026 раздела 1 формы 6-НДФЛ и строк 161 – 166 раздела 2 должны совпадать, если не было возврата налога.

Такая проверка заложена в контрольные соотношения, которые доведены письмом ФНС от 20.12.2023 № БС-4-11/15922@.

Строка 021 раздела 1 – строка 031 раздела 1 = строка 161 раздела 2 - строка 191 раздела 2.

Раздел 1 формы 6-НДФЛ

Раздел 2 формы 6-НДФЛ

То есть НДФЛ к уплате по первому сроку, минус возвращенный НДФЛ по первому сроку = НДФЛ удержанный по первому сроку (с 1 по 22 число первого месяца квартала).

Аналогично по другим срокам перечисления.

Таким образом, сейчас в форме 6-НДФЛ данные по налогу в разделах 1 и 2 разные. В новой форме 6-НДФЛ они будут равны.

Напомним, новая рекомендованная форма 6-НДФЛ доведена письмом ФНС от 04.12.2023 № БС-4-11/15166@. Ее надо будет применять с отчета за 1 квартал 2024 года, пока ФНС готовит официальную версию.