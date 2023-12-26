ФАС возбудила четыре дела на производителей куриных яиц

Рост цен на продукцию происходит в том числе в результате договоренностей бизнеса. Если нарушения будут доказаны, то производители яиц заплатят оборотные штрафы.

Федеральная антимонопольная служба возбудила четыре дела в отношении компаний, которые в октябре 2023 года допустили рост оптовых отпускных цен на куриные яйца. Стоимость подняли от 31% до 40%. Об этом сказано на сайте ФАС.

В результате проверок экономической обоснованности цен и действий компаний мы видим, что в отдельных случаях рост цен не обусловлен экономическими причинами, а происходит в том числе в результате договоренностей хозяйствующих субъектов, — сказал руководитель ФАС Максим Шаскольский.

В список вошли:

кемеровские компании «Птицефабрика Инская» и «Яшкинская птицефабрика»;

воронежские ООО «Птицефабрика Бобровская», ООО СХП «ППХ «Заброденское», ООО «Ряба»;

ивановские АО «Птицефабрика «Кинешемская»» и ООО «Ивановская птицефабрика»;

«Новоазовская птицефабрика», «Птицефабрика Пролетарская», «Зугрэсский репродуктор», «Амвросиевская птицефабрика» из Донецка.

В октябре 2023 года эти компании повысили средневзвешенных оптово-отпускные цены от 9% до 24% на куриные яйца.

Если нарушения будут доказаны, производителям яиц грозят оборотные штрафы по ст. 14.32 КоАП.