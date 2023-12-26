ФАС возбудила четыре дела на производителей куриных яиц

Федеральная антимонопольная служба возбудила четыре дела в отношении компаний, которые в октябре 2023 года допустили рост оптовых отпускных цен на куриные яйца. Стоимость подняли от 31% до 40%. Об этом сказано на сайте ФАС.
В результате проверок экономической обоснованности цен и действий компаний мы видим, что в отдельных случаях рост цен не обусловлен экономическими причинами, а происходит в том числе в результате договоренностей хозяйствующих субъектов, — сказал руководитель ФАС Максим Шаскольский.
В список вошли:
кемеровские компании «Птицефабрика Инская» и «Яшкинская птицефабрика»;
воронежские ООО «Птицефабрика Бобровская», ООО СХП «ППХ «Заброденское», ООО «Ряба»;
ивановские АО «Птицефабрика «Кинешемская»» и ООО «Ивановская птицефабрика»;
«Новоазовская птицефабрика», «Птицефабрика Пролетарская», «Зугрэсский репродуктор», «Амвросиевская птицефабрика» из Донецка.
В октябре 2023 года эти компании повысили средневзвешенных оптово-отпускные цены от 9% до 24% на куриные яйца.
Если нарушения будут доказаны, производителям яиц грозят оборотные штрафы по ст. 14.32 КоАП.
Комментарии5
Похоже, что хотят "добить" отечественных производителей, за которыми тысячи рабочих мест: отменили пошлины на импорт яиц и птицы( а могли бы "выпадающие" доходы бюджета направить на поддержку и развитие отечественных производителей птицы и яиц) и через пару лет уже бы отрегулировался баланс спроса-предложения-цены. Теперь еще и штрафами грозят. С таким подходом( когда стимулируется посредством импорта ВВП Турции и прочих поставщиков) законодателей и страна сама себя через 2 года не прокормит и тысячи людей если не потеряют работу, то уровень дохода точно.
А так и будет... По моему разумению, для этих "проверяльщиков" главное продемонстрировать свою полезность в виде начисленных штрафов.
не, ну ФАС полезная организация, с коммунальщиками теми же борется
И кто побеждает?