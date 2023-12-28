Кабмин расширил запрет на продажу товаров без маркировки

Правительство дополнило запрет на продажу медицинский изделий и кресел-колясок, если сведений о товаре нет в системе маркировки. Об этом сказано в проекте постановления.
Продавцы не имеют право продавать товары, которые подлежат обязательной маркировке, если:
информация о маркировке отсутствует в информационной системе мониторинга;
товар на момент проверки в информационной системе мониторинга выведен из оборота;
продажа товара заблокирована или приостановлена по решению органов власти;
в информационной системе нет данных о вводе товара в оборот;
у продукции некорректный код проверки.
Контролировать продажи медицинских изделий и кресел-колясок начнут с 1 декабря 2024 года.
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