Кабмин расширил запрет на продажу товаров без маркировки

С 1 декабря 2024 года начнется контроль за продажей медицинских изделий и кресел-колясок. Если в информационной системе мониторинга нет сведений об этих товарах, то их запретят продавать.

Правительство дополнило запрет на продажу медицинский изделий и кресел-колясок, если сведений о товаре нет в системе маркировки. Об этом сказано в проекте постановления.

Продавцы не имеют право продавать товары, которые подлежат обязательной маркировке, если:

информация о маркировке отсутствует в информационной системе мониторинга;

товар на момент проверки в информационной системе мониторинга выведен из оборота;

продажа товара заблокирована или приостановлена по решению органов власти;

в информационной системе нет данных о вводе товара в оборот;

у продукции некорректный код проверки.

Контролировать продажи медицинских изделий и кресел-колясок начнут с 1 декабря 2024 года.