65% россиян планируют копить деньги в новом году

79% населения ждут роста своих доходов в 2024 году, на улучшение финансового положения рассчитывают 38% опрошенных.

В 2024 году 65% россиян хотят копить и сберегать деньги, а 10% не планируют делать накопления. Об этом сказано в исследовании ВТБ и банка «Открытие».

38% участников опроса считают, что в новом году их финансовое положение улучшится. Больше всего в такой результат верят жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Южного федерального округа. Не ожидают изменений в доходах 26% респондентов.

В 2024 году планируют зарабатывать от 50 до 100 тыс. рублей в месяц 37% опрошенных. Получать 100-150 тыс. рублей хотели бы 23%.

На зарплату больше 150 тыс. рублей рассчитывают 19%, а для 21% населения достаточно иметь до 50 тыс. рублей в месяц.