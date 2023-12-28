Новости для бухгалтера
Личные финансы

65% россиян планируют копить деньги в новом году

79% населения ждут роста своих доходов в 2024 году, на улучшение финансового положения рассчитывают 38% опрошенных.

В 2024 году 65% россиян хотят копить и сберегать деньги, а 10% не планируют делать накопления. Об этом сказано в исследовании ВТБ и банка «Открытие».

38% участников опроса считают, что в новом году их финансовое положение улучшится. Больше всего в такой результат верят жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Южного федерального округа. Не ожидают изменений в доходах 26% респондентов.

В 2024 году планируют зарабатывать от 50 до 100 тыс. рублей в месяц 37% опрошенных. Получать 100-150 тыс. рублей хотели бы 23%.

На зарплату больше 150 тыс. рублей рассчитывают 19%, а для 21% населения достаточно иметь до 50 тыс. рублей в месяц.

Комментарии

Налог на прибыль

В 2023 году радиоэлектронные компании по-новому применяют льготу по налогу на прибыль

Для компаний их сферы радиоэлектроники действуют пониженные ставки налога на прибыль – 3% в федеральный бюджет и 0% в региональный бюджет. Правила применения этой льготы в этом году поменялись.

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Банки

Банки обяжут дополнительно оценивать операции физлиц с золотом

Финразведка нашла риски в операциях физических лиц с золотом, поэтому банки будут внимательнее проверять покупку и продажу слитков.

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Мероприятия

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Обзоры для бухгалтера

Обучение на продакт-менеджера с нуля: рейтинг лучших курсов и школ

В последние годы офлайн-бизнес начинает переходить в онлайн и ищет для себя специалистов для продвижения их новых продуктов на рынке. Из-за этого спрос на продуктологов довольно высокий, и обучение на продакт-менеджера в 2023-2024 году очень перспективное.

Обучение на продакт-менеджера с нуля: рейтинг лучших курсов и школ
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Госзакупки

Автотранспортные компании незаконно заключили госконтракты на 798 млн рублей

ФАС разоблачила сговор между автотранспортными компаниями, которые участвовали в госзакупках.

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Логотип Модульбанк
Модульбанк
Трудовые отношения

Массовые выплаты физлицам. Есть ли и риски в 2024 году

Массовые выплаты внештатникам законом не запрещены. Но при неправильной организации сотрудничества с исполнителями они могут вызвать ряд проблем для заказчика: начиная от блокировки счета и заканчивая переквалификацией отношений. Разберем, какие риски в себе таят массовые выплаты и как их избежать.

Массовые выплаты физлицам. Есть ли и риски в 2024 году
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Личные финансы

65% россиян планируют копить деньги в новом году

79% населения ждут роста своих доходов в 2024 году, на улучшение финансового положения рассчитывают 38% опрошенных.

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Логотип Олег Мясников
Олег Мясников

Новогодние штрафы: как встретить праздник без последствий

В преддверии новогодних праздников важно заранее предусмотреть последствия нарушения специальных норм и правил. Это поможет провести торжество без незапланированных расходов на уплату штрафов. 

Новогодние штрафы: как встретить праздник без последствий
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Записи вебинаров

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Маркировка товаров

Кабмин расширил запрет на продажу товаров без маркировки

С 1 декабря 2024 года начнется контроль за продажей медицинских изделий и кресел-колясок. Если в информационной системе мониторинга нет сведений об этих товарах, то их запретят продавать.

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Трудовые отношения

Как работаем и отдыхаем в 2024 году. Спойлер: будет 118 выходных

Производственный календарь на 2024 год состоит из 248 рабочих дней и 118 выходных. Длинные выходные будут во время новогодних праздников, а также в феврале и в марте.

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Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как правильно уведомить о зачете обязанности ИП на страховые взносы?

Коллеги, вопрос неумный, но рискнем: уведомление о зачете в счет предстоящей обязанности ИП на страховые фикс. взносы, мы подаем каждый квартал сумму нарастающую или по конкретному кварталу?

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Банки

Силуанов: доля государства в банках будет снижаться

Минфин готовит списки кредитных организаций с государственным участием для их приватизации. Сбербанк не войдет в число таких банков.

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Логотип Разобраться в налогах
Разобраться в налогах
НДФЛ

НДФЛ 2024: Какие изменения вступят в силу с 1 первого января

Новый 2024 год несет существенные коррективы в работе с НДФЛ: изменены крайние даты для подачи уведомлений и уплаты налога в бюджет, налоговые ставки и форма расчета, а необлагаемых налогом сумм станет больше.

НДФЛ 2024: Какие изменения вступят в силу с 1 первого января
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Социальные пособия

Как учитывается прожиточный минимум при назначении единого пособия

Доход семьи за 12 месяцев не должен превышать региональный прожиточный минимум, который действует в момент обращения за пособием.

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Фиксированные взносы ИП

Взносы ИП 1% за 2023 год уменьшают налог по УСН за 2023 или за 2024 год

Строго по норме НК взносы ИП 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей за 2023 год должны уменьшать налог по УСН «доходы» за 2024 год. Но в этом году сделано исключение (по письму ФНС).

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Налоги, взносы, пошлины

ФНС заключила почти 600 мировых соглашений в 2023 году

Налоговики заключили мировые соглашения на сумму больше 24 млрд рублей. Размер урегулированных долгов превысил показатели за два предыдущих года.

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Логотип Projecto.pro
Projecto.pro
Ведение бизнеса

Канбан в проекте: применение доски в команде разработчиков

Канбан (с японского 看板 — «вывеска», «табличка») — это визуальное представление задач в режиме реального времени, полная прозрачность рабочих процессов для всех членов команды. Система была изобретена в Японии для регулирования поставок карточками-инструкциями, передаваемыми по линиям производства.

Канбан в проекте: применение доски в команде разработчиков
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НДС

На елочные игрушки и товары для Нового года предложили снизить НДС до 10%

Атрибуты для празднования Нового года и Рождества станут доступнее для покупателей, а отечественные производители смогут конкурировать с иностранными.

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Бухгалтеры

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ЕНП (единый налоговый платеж)

С ЕНС списывают давно отмененный налог на милицию

Милиции уже давно, как и налога на ее содержание, но этот налог сейчас списывают с ЕНС организации.

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Права потребителей

ФАС возбудила четыре дела на производителей куриных яиц

Рост цен на продукцию происходит в том числе в результате договоренностей бизнеса. Если нарушения будут доказаны, то производители яиц заплатят оборотные штрафы.

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