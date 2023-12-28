На новогодние праздники нельзя уйти в отпуск

Нерабочие праздничные дни в число дней отпуска не включаются. И исключений из этого правила ни для кого нет.

Роструд разобрал такую ситуацию: сотрудник работает по графику «два через два» и хочет взять отпуск на 2 своих рабочих дня.

В январе у него такой график:

31.12 и 01.01 – выходные дни

02.01 и 03.01 – рабочие дни

04.01 и 05.01 – выходные дни

06.01 и 07.01 – рабочие дни;

08.01 и 09.01 – выходные дни;

и т. д.

На 06.01 и 07.01 человек хочет оформить отпуск, чтобы отдохнуть с 04.01 по 09.01.

Но Роструд поясняет, что это невозможно.

Работник не вправе воспользоваться ежегодным оплачиваемым отпуском в праздничные дни, поскольку такие дни в число дней указанного отпуска не включаются.