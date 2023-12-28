На новогодние праздники нельзя уйти в отпуск

Роструд разобрал такую ситуацию: сотрудник работает по графику «два через два» и хочет взять отпуск на 2 своих рабочих дня.
В январе у него такой график:
31.12 и 01.01 – выходные дни
02.01 и 03.01 – рабочие дни
04.01 и 05.01 – выходные дни
06.01 и 07.01 – рабочие дни;
08.01 и 09.01 – выходные дни;
и т. д.
На 06.01 и 07.01 человек хочет оформить отпуск, чтобы отдохнуть с 04.01 по 09.01.
Но Роструд поясняет, что это невозможно.
Работник не вправе воспользоваться ежегодным оплачиваемым отпуском в праздничные дни, поскольку такие дни в число дней указанного отпуска не включаются.
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