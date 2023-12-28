Новости для бухгалтера
НДС

Земля в коттеджном поселке не облагается НДС, но облагается земельным налогом

Операции по реализации земельных участков (долей в них) не являются объектом налогообложения НДС (статья 146 НК).

То есть, передача долей в праве общей собственности на земельные участки не облагается НДС.

А передача долей в праве общей собственности на иное общее имущество при реализации земельных участков облагается НДС.

Об этом сообщает Минфин в письме от 09.11.2023 № 03-03-06/1/106649.

В письме речь идет про коттеджный поселок.

Что касается земельного налога, то земельные участки общего пользования коттеджных поселков от него не освобождены.

Плательщиком земельного налога является лицо, которое в ЕГРН указано как обладающее участком:

  • на праве собственности;

  • на праве постоянного (бессрочного) пользования;

  • на праве пожизненного наследуемого владения.

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НДС

Земля в коттеджном поселке не облагается НДС, но облагается земельным налогом

Операции по реализации земельных участков (долей в них) не являются объектом налогообложения НДС (статья 146 НК).

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