Земля в коттеджном поселке не облагается НДС, но облагается земельным налогом

То есть, передача долей в праве общей собственности на земельные участки не облагается НДС.
А передача долей в праве общей собственности на иное общее имущество при реализации земельных участков облагается НДС.
Об этом сообщает Минфин в письме от 09.11.2023 № 03-03-06/1/106649.
В письме речь идет про коттеджный поселок.
Что касается земельного налога, то земельные участки общего пользования коттеджных поселков от него не освобождены.
Плательщиком земельного налога является лицо, которое в ЕГРН указано как обладающее участком:
на праве собственности;
на праве постоянного (бессрочного) пользования;
на праве пожизненного наследуемого владения.
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