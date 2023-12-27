Пенсии на карту переведут досрочно 28-29 декабря

Пенсионерам, которые получают выплаты на банковские карты с 1 по 8 января, переведут деньги досрочно, 28-29 декабря 2023 года. Об этом сказано в телеграм-канале Социального фонда.
Сроки перенесли, поскольку перечисление пенсий приходится на новогодние праздники.
Остальные получатели пенсий получат выплаты по стандартному графику в январе 2024 года.
Отделения «Почты России» начнут выплачивать пенсии с 3 января 2024 года.
Недавно мы писали, что досрочные выплаты в конце декабря уже будут проиндексированы на 7,5%.
Комментарии3
а кто получает с 1 по 8? Лично я ни одного такого не знаю. Всем переводят 17 числа
Я лично получаю числа 2-4 обычно.