Пробить просроченные лекарства на кассе будет технически невозможно

Правительство закроет лазейку, которой пользовались аптеки при продаже просроченных и нелегальных лекарств. Теперь провести продажу будет невозможно.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил профильным министерствам создать проект постановления правительства, который запретить продажу нелегальных и просроченных лекарств на основании данных в системе маркировки. Об этом узнал «РБК».

С 1 июля 2020 года маркировка лекарств в системе «Честный ЗНАК» стала обязательной. Однако встречаются случаи, когда аптеки продают просроченную продукцию. Например, когда товар отпускают без внесения информации в систему, он числится в остатках. Теперь эту лазейку закроют.

Власти собираются сделать так, чтобы пробить на кассе нелегальные лекарства или с истекшим сроком годности было технически невозможно.

Проект постановления правительства будет готов до 12 февраля 2024 года.

По данным «Честного ЗНАКА», в 2022 году ежегодно продавалось около 80 тыс. лекарств с истекшим сроком годности. В 2021 году этот показатель составлял 370 млн упаковок.