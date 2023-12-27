Новости для бухгалтера
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Комментарии

1
КоАП РФ

🎉Какой штраф можно получить за запуск новогодних фейерверков

Задумали организовать фейерверк на корпоративе, не забывайте о пожарной безопасности. За неправильный запуск компании заплатят до 400 тысяч рублей.

23
Логотип Клерк
Клерк
Бухгалтеры

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Мероприятия

 Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
Логотип Разобраться в налогах
Разобраться в налогах
Индивидуальный предприниматель

Переквалификация договоров с ИП в трудовые: какие ошибки нельзя допускать заказчику

Понятно стремление фактического «работодателя» сэкономить на налогах и взносах благодаря сотрудничеству на постоянной основе с гражданином–ИП. Закон в целом не запрещает ни такого рода постоянства, ни работы с ИП. Но есть условие: сотрудничество должно носить именно гражданско-правовой характер, а не маскировать собой трудовые отношения.

Переквалификация договоров с ИП в трудовые: какие ошибки нельзя допускать заказчику
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Логотип Такском
Такском
Зарплата

Зарплата за декабрь 2023: НДФЛ, взносы, уведомления, отчетность

Скоро наступит Новый год. При этом бухгалтера ждут не только подарки под елкой, но и традиционный вопрос: как платить декабрьскую зарплату? Когда производить выплаты, как уплачивать зарплатные налоги и подавать отчетность? Расскажем о том, как решается этот ребус в декабре 2023 года.

Зарплата за декабрь 2023: НДФЛ, взносы, уведомления, отчетность
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Бухгалтеры

Читайте «Клерк» не только на сайте, но и в социальных сетях! Присоединяйтесь к нам ВКонтакте

В группе «Клерка» ВКонтакте уже 42 тысяч человек и с каждым днем становится больше. Вступайте в большую и дружную семью!

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Банки

Почти во всех банкоматах «Сбера» можно внести наличные без карты

Сбербанк массово запустил в банкоматах сервис, который позволяет пополнять счет с помощью приложения «Сбербанк онлайн». Носить с собой карту теперь не нужно.

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Логотип Про бухгалтерский бизнес с Екатериной Сидиченко
Про бухгалтерский бизнес с Екатериной Сидиченко
Бухгалтерский аутсорсинг

Франшиза BILLPROF

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Франшиза BILLPROF
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Записи вебинаров

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Новые видео от экспертов каждый день
Логотип ВДГБ
ВДГБ

1C облако — что это такое, как работает

Рассказываем, кому подходит 1С облако, как работает такое решение и каковы плюсы и минусы облачных технологий.

1C облако — что это такое, как работает
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Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Перечислять подарок за минусом НДФЛ или полной суммой?

Добрый день. При перечислении денег в качестве новогоднего подарка по договору дарения нужно перечислять сумму уже за минусом НДФЛ? Вроде так думаю, но посмотрела, что в прошлом году перечисляла полную сумму, а НДФЛ удержала из зарплаты. Какой-то был в том тайный смысл что-ли, не могу вспомнить)

2
Пользователи интернета

Правительство доработает правила списания денег за онлайн-подписки

Перед тем как списать деньги за подписку, интернет-сервисы будут присылать уведомления с датой списания, а также с информацией о том, как отменить подписку.

33
Логотип КСК ГРУПП
КСК ГРУПП
Проверки

Налоговая просит пояснения по уведомлениям: что делать

Уведомления по поводу исчисленных налогов, неверного указания периода, ошибок технического характера и отсутствия реакции на прошлые уведомления рассылаются вне камеральных проверок. Однако получение такого уведомления означает, что налоговые инспекторы взяли налогоплательщика на карандаш. Приведем примеры корректных формулировок пояснений для ИФНС.

Налоговая просит пояснения по уведомлениям: что делать
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Логотип Астрал
Астрал
Защита персональных данных

Особенности Договора Поручения и Договора передачи данных третьим лицам

В нашем обзоре рассмотрим основные составляющие Договора Поручения и Договора передачи данных, проанализируем их ключевые особенности.

Особенности Договора Поручения и Договора передачи данных третьим лицам
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Коллекторы

Росбанк откроет коллекторское агентство

Чтобы эффективнее урегулировать задолженность, банк создает отдельную коллекторскую компанию «РБ Коллект».

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Логотип Академия «Регламент»
Академия «Регламент»
Главбух: права, обязанности, передача дел

Золотой парашют для главного бухгалтера

Золотой парашют — это компенсация, которую может получить главбух при увольнении, например, при смене собственника компании. Она предусмотрена Трудовым кодексом, но суды иногда рассматривают ее как злоупотребление или способ вывода денег из бизнеса. Рассказываем, как главному бухгалтеру получить золотой парашют без риска признания его незаконным.

Золотой парашют для главного бухгалтера
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Логотип auditgroup
auditgroup
НДФЛ

Нужно ли платить НДФЛ за проценты по рублевому банковскому вкладу в 2024 году за 2023 год. Рубрика «вопрос-ответ»

В рубрике «вопрос-ответ» отвечаем на вопросы подписчиков.

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Налоговая отчетность

Какие отчеты бухгалтер должен сдать в январе 2024 года

Январь – не за горами. Смотрите, какую отчетность бухгалтеру надо сдать в январе.

16
6 тыс.
Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Бюджетный учет

Что будет, если не вести бюджет

Традиционно компании планируют доходы и расходы на год вперед. Неподготовленные компании не смогут работать без планов: в таком случае предприятие уйдет в убыток. Однако такой расклад не всегда единственный.

Что будет, если не вести бюджет
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Кредитование

Клиенты банков взяли кредиты почти на 35 трлн рублей

Общий объем кредитов населения достиг максимальных значений в 34,8 трлн рублей. С января по октябрь 2023 года кредитный портфель увеличился на 6 трлн рублей.

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Логотип СберРешения
СберРешения
Ведение бизнеса

Правовая памятка: что нужно успеть сделать перед началом 2024 года

До конца года остаются считанные дни, и бизнесу нужно успеть решить ряд вопросов. Расскажем, что необходимо проконтролировать прямо сейчас, чтобы в 2024 году не возникало негативных последствий в виде претензий со стороны контролирующих органов, штрафов, а также доначислений налогов и взносов.

Правовая памятка: что нужно успеть сделать перед началом 2024 года
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Проверка контрагентов

Шесть сайтов, по которым можно пробить вашего контрагента: перечень от налоговиков

Некоторые данные и документы, позволяющие оценить свои риски при сотрудничестве с контрагентами, компания может получить самостоятельно из общедоступных источников.

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