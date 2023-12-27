Читайте «Клерк» не только на сайте, но и в социальных сетях! Присоединяйтесь к нам ВКонтакте

В сообществе социальной сети ВКонтакте «Клерк.Ру — весь для бухгалтера» мы рассказываем самые горячие новости из мира бухгалтерии и финансов.
Публикуем важные статьи, которые точно пригодятся в работе. А также вас ждет неформальное общение, профессиональные шутки, веселые картинки и видеоролики.
Не нашли нужной информации или у вас возникли рабочие вопросы? Пишите в сообщения группы, мы вам поможем.
Получайте информацию в удобном и интересном формате — подписывайтесь на «Клерк»!
Комментарии1
Блин и тут кошки. Как я пропустил ее и не убил в шапке.