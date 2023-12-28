Верховный суд: срок исковой давности считается с момента нарушения поставки товара

Если поставщик нарушил условия договора поставки, то заказчик может обратиться в суд в течение трех лет с момента указанного в документах срока поставки.

Верховный суд рассмотрел дело о сроках исковой давности при нарушении договоров о поставке товаров. Об этом пишет портал «Право.ру».

Томский кабельный завод принял заказ на поставку товаров от «ГСП- Комплектации» на сумму 27 млн рублей. Однако заказчик получил товар лишь на 22,1 млн рублей.

Спустя три года компания «ГСП-Комплектация» решила отказаться от договора и потребовала вернуть деньги. Завод отказался, тогда заказчик обратился в суд с требованием взыскать неосновательное обогащение и неустойку. Суды приняли сторону компании.

Кабельный завод пожаловался в Верховный суд, который решил, что срок исковой давности по требованиям о возврате перечисленной суммы исчисляется с момента нарушения поставщиком срока поставки товара.

В этом деле срок поставки всего объема продукции наступил 21 июня 2018 года, исковая давность истекала 22 июня 2021 года, тогда как «ГСП-Комплектация» подала иск 26 июля 2022 года.

Верховный суд счел, что нет причин удовлетворять иск «ГСП-Комплектации». Все предыдущие решения были отменены.