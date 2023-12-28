С блогера Чекалиной сняли все ограничения

Валерия Чекалина погасила задолженность перед налоговой. С блогера сняли ограничения на перемещение и пользование интернетом.

Блогер Валерия Чекалина выплатила долги перед налоговой. Теперь с нее сняли все ограничения, в том числе на перемещение и на пользование интернетом. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Чекалиной.

Валерии Чекалиной и ее супругу Артему было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов на 311 млн рублей. Позже пару обвинили в легализации более 130 млн рублей, полученных преступным путем.

Недавно мы писали, что блогер Валерия Чекалина должна выплатить штраф в 124 млн рублей за неуплату налогов.