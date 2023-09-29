Уклонение от уплаты налогов

Блогер Валерия Чекалина должна выплатить штраф в 124 млн рублей за неуплату налогов

Чтобы прекратить уголовное дело, блогеру нужно оплатить штраф и пени. Но Чекалина не может этого сделать, поскольку ее счета заблокированы, а имущество находится под арестом.
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ФНС обязала блогера Валерию Чекалину (Лерчек) и ее супруга Артема Чекалина заплатить штраф в размере 124 млн рублей по делу об уклонении от уплаты налогов. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на адвоката обвиняемой.

18 сентября вынесено решение ФНС. После этого появляется официальная обязанность оплатить штраф и пеню, 124 миллиона рублей. Чекалины настроены конструктивно и все оплатят, — сказал адвокат Константин Третьяков.

Сейчас семья Чекалиных не может заплатить, поскольку все счета и имущество находятся под арестом в рамках уголовного дела.

Получается замкнутый круг: чтобы прекратить дело, нужно оплатить штраф и пеню, а снять средства со счетов нельзя.

Адвокат блогера обратился в Следственный комитет с просьбой снять арест со счетов. Так обвиняемая сможет добровольно внести деньги с бюджет.

В марте 2023 мы писали, что блогера Lerchek будут судить за дробление и неуплату налогов на 300 млн рублей.

Комментарии

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