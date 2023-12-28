Новости для бухгалтера
Фиксированные взносы ИП

↩ Налоговики вернули ИП на сальдо ЕНС списанные оттуда деньги

Все неправомерные операции в личных кабинетах ИП сторнировали.
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На днях ФНС досрочно списала деньги ИП с сальдо ЕНС в отложенную переплату в счет фиксированных взносов. Причем даже у тех, у кого эти взносы уже были зарезервированы по заявлению.

Но теперь все вернули обратно.

Операции от 22.12 со списанием из ЕНП (с сальдо ЕНС) в КНО (на КБК фиксированных взносов) сторнировали 26.12.

Кстати, такой маневр ФНС мог ввести в заблуждение ИП на УСН «доходы минус расходы», которые не подали заявление о зачете, понадеявшись на этот неожиданный автоматический зачет.

Для фиксации факта уплаты взносов им теперь надо подать заявление о зачете. Чтобы зачет прошел в этом году, крайний срок для подачи заявления – сегодня.

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Фиксированные взносы ИП

↩ Налоговики вернули ИП на сальдо ЕНС списанные оттуда деньги

Все неправомерные операции в личных кабинетах ИП сторнировали.

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