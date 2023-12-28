Иностранные инвесторы смогут получить визу в РФ на три года

Чтобы создать привлекательные условия для инвестиций в РФ, властям предложили увеличить срок действия визы для бизнесменов, которые вложат в проекты 100 млн рублей.

Для бизнесменов из дружественных стран, которые вложат в российские проекты 100 млн рублей, изменят условия пребывания в стране. Инвесторы смогут получить визу не на один, а на три года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо «Деловой России» в Министерство экономического развития.

Сейчас иностранные инвесторы могут получить визу на год, но фактически находиться в стране они имеют право не больше 90 дней в каждом из полугодий.

Представители «Деловой России» считают, что этого срока недостаточно для ведения бизнеса.

Получение российской визы — достаточно забюрократизированный процесс и отнимает много времени и сил. Это значительно снижает привлекательность нашей экономики для иностранного бизнеса, — сказал доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Максимов.

В июне был принят закон, который предоставляет право на бессрочный ВНЖ для работающих в РФ высококвалифицированных иностранных сотрудников и их семей.