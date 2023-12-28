Больше 180 мобильных операторов нарушили сроки подключения к системе «Антифрод»

Только 502 оператора связи подключились к системе блокировки звонков с подменных номеров. «Антифрод» создан для пресечения активности мошенников.

Все мобильные операторы страны должны присоединиться к системе блокировки мошеннических звонков «Антифрод». Это сделали только 502 компании, а сроки подключения сорвали больше 180 операторов. Об этом сказано в телеграм-канале Роскомнадзора.

Сейчас в стране работает 1,3 тыс. мобильных операторов.

На сегодняшний день фиксируется нарушение сроков у более чем 180 операторов. Суд уже рассмотрел протоколы в отношении 4 операторов, им назначены штрафы на общую сумму 2,1 млн рублей, — говорится в сообщении.

За срыв сроков подключения к системе «Антифрод» мобильным операторам грозит административная ответственность по ст. 13.2.1 КоАП, которая предусматривает штраф до 1 млн рублей.

За год работы «Антифрод» проверил 90 млрд звонков и предотвратил 622 млн звонков с подменных номеров.