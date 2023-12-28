Новости для бухгалтера
Маркетплейсы

Баллы от маркетплейсов: как отражать в налоговой декларации

Баллы, начисленные маркетплейсом поставщику, не отражают в налоговой декларации.
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Баллы, которые маркетплейс начисляет селлерам, не влияют на составление налоговой декларации.

В документе нужно указывать только взаиморасчеты в рублях, а баллы в нем не отражаются.

В налоговой декларации продавец маркетплейса должен указать в доходах суммы, полученные от реализации с учетом скидки. Их можно взять из отчета о реализации в графе «Реализовано на сумму».

А также премию за использование расчетов баллами, если баллов будет больше, чем сумма за услуги к удержанию.

В расходах будет итоговая комиссия за продажу (в отчете о реализации графа «Итого комиссия после скидок»), итоговая стоимость услуг с учетом оплаты баллами.

Также в расходах нужно отразить вознаграждение за перерасход баллов, если сумма баллов на конец периода будет отрицательной. Это отражается в «Акте выполненных работ».

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Баллы от маркетплейсов: как отражать в налоговой декларации

Баллы, начисленные маркетплейсом поставщику, не отражают в налоговой декларации.

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