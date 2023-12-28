🔥 За ошибки в налоговых уведомлениях в 2024 году не будут начислять пени

С 1 января по 31 декабря 2024 года за ошибки при формировании уведомления об исчисленных налогах или за несданное уведомление не будут начислять пени. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Такие правила действовали в 2023 году, теперь их продлили на 2024 год. Это позволило защитить налогоплательщиков, которые допускали ошибки в уведомлениях.
Постановление также продлевает предельный срок направления требований об уплате налоговой задолженности, но не более чем на шесть месяцев.
Комментарии3
А сколько пугалок от ФНС было в декабре и на бухгалтерских ресурсах по поводу пеней и штрафов за ошибки в уведомлениях...
Зато теперь в ПП не ошибаются
Отменили только пени из-за ошибок в уведомлениях или и штрафы то же?
Если правильно понимаю, то и штрафов за ошибки в уведомлениях то же не будет