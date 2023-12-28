🔥 За ошибки в налоговых уведомлениях в 2024 году не будут начислять пени

Налогоплательщиков, которые забыли сдать уведомления об исчисленных налогах или допускали в них ошибки, не будут наказывать до 31 декабря 2024 года.

С 1 января по 31 декабря 2024 года за ошибки при формировании уведомления об исчисленных налогах или за несданное уведомление не будут начислять пени. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Такие правила действовали в 2023 году, теперь их продлили на 2024 год. Это позволило защитить налогоплательщиков, которые допускали ошибки в уведомлениях.

Постановление также продлевает предельный срок направления требований об уплате налоговой задолженности, но не более чем на шесть месяцев.