Через СБП без комиссии разрешили переводить до 30 млн рублей в месяц

Клиенты банков смогут отправлять до 30 млн рублей в месяц самому себе через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом сказано на сайте Центробанка.
Новый лимит переводов самому себе (Ме2Ме-перевод) в СБП начнет действовать с 1 мая 2024 года — одновременно со вступлением в силу соответствующего закона, — говорится в сообщении.
Лимит переводов на счета других людей остался прежним — 100 тыс. рублей в месяц.
Если сумма превысит порог, то придется заплатить комиссию в размере 0,5% от суммы перевода, но не больше 1,5 тыс. рублей.
С 1 апреля 2024 года Центробанк не будет брать комиссию с банков за операции по кэшбеку через СБП. Нулевые тарифы будут действовать за перевод кэшбека покупателю и за возврат кэшбека продавцу, если от его товара отказались.
Комментарии1
да уж((( не смешно (я имею ввиду про комиссию), перевожу сама себе и плачу банку.