Через СБП без комиссии разрешили переводить до 30 млн рублей в месяц

Изменится лимит денежных переводов самому себе по Системе быстрых платежей. С 1 мая 2024 года без комиссии можно будет отправить на свой счет в другом банке до 30 млн рублей.

Клиенты банков смогут отправлять до 30 млн рублей в месяц самому себе через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом сказано на сайте Центробанка.

Новый лимит переводов самому себе (Ме2Ме-перевод) в СБП начнет действовать с 1 мая 2024 года — одновременно со вступлением в силу соответствующего закона, — говорится в сообщении.

Лимит переводов на счета других людей остался прежним — 100 тыс. рублей в месяц.

Если сумма превысит порог, то придется заплатить комиссию в размере 0,5% от суммы перевода, но не больше 1,5 тыс. рублей.

С 1 апреля 2024 года Центробанк не будет брать комиссию с банков за операции по кэшбеку через СБП. Нулевые тарифы будут действовать за перевод кэшбека покупателю и за возврат кэшбека продавцу, если от его товара отказались.