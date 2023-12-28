🛠️29 декабря – не короткий день: отпустить могут, но не обязаны

Согласно статье 95 ТК продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час.
Но после 29 декабря идет 30 декабря, а это – не праздничный день.
Значит строго по норме ТК завтра будет обычный рабочий день (не короткий).
Между тем, работодатели могут по своей инициативе отпустить сотрудников домой пораньше, не снижая при этом оплату за этот рабочий день.
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