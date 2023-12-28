🛠️29 декабря – не короткий день: отпустить могут, но не обязаны

Завтра последний рабочий день года перед чередой новогодних праздников. Но этот день не будет коротким.

Согласно статье 95 ТК продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час.

Но после 29 декабря идет 30 декабря, а это – не праздничный день.

Значит строго по норме ТК завтра будет обычный рабочий день (не короткий).

Каким будет ваш последний рабочий день года? У меня сокращенный рабочий день

У меня обычный рабочий день

У меня будет удлиненный рабочий день, потому что много дел надо переделать в последний день

У меня завтра уже будет нерабочий день

Между тем, работодатели могут по своей инициативе отпустить сотрудников домой пораньше, не снижая при этом оплату за этот рабочий день.