Покупатели воспользовались услугой «наличные на кассе» 5,6 млн раз за полгода

Услуга «наличные на кассе» популярна в сельской местности, где недостаточно банкоматов. Средняя сумма выдачи наличных с карты составила 2 тысячи рублей.

В первом полугодии 2023 года магазины, автозаправки и другие торгово-сервисные предприятия (ТСП) провели 5,6 млн операций по выдаче наличных на кассе. Общая сумма составила 11,1 млрд рублей. Об этом сказано на сайте Центробанка.

Средняя сумма выдачи составила около 2 тыс. рублей.

Услуга «наличные на кассе» дает возможность магазинам повысить свою привлекательность для покупателей и снизить расходы на инкассацию, а банкам — обеспечить возможность выдачи людям наличных с платежных карт в небольших населенных пунктах, где нет банкоматов, а также привлечь новых клиентов на зарплатные проекты, — сказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

С 2019 года покупатели могут получить со своей карты наличные на кассе. Сейчас такой сервис предоставляют 33,7 тыс. предприятий, из которых 27% расположены в сельской местности со слаборазвитой банкоматной сетью.