🥁 Громко отмечаете Новый год? Не забывайте о штрафах!

Административные штрафы за нарушение закона о тишине зависят от региона. В среднем за громкую музыку в новогоднюю ночь можно получить предупреждение, а если переусердствовать, то штраф от 1 до 3 тысяч рублей.

Для каждого региона страны установлено свое время тишины, когда за шум могут оштрафовать.

Например, жителям Москвы нельзя шуметь с 23:00 до 7:00, в Самарской области, Екатеринбурге, на Алтае и в Крыму — с 22:00 до 8:00, а в Красноярском крае — с 22:00 до 9:00.

Административный штраф могут назначить за продолжительный крик, взрывы петард и фейерверков, за шум неисправной бытовой техники, за ремонт, а также за громкую музыку. Поэтому в новогоднюю ночь лучше не усердствовать с весельем.

Размер наказания за нарушение тишины и покоя в ночное время также зависит от региона. Например, в Москве могут сделать предупреждение или наложить административный штраф в размере от 1 до 2 тыс. рублей. В Татарстане штраф составит до 1 тыс. рублей, в Красноярском крае и в Крыму — до 3 тыс. рублей.

Самый большой штраф можно получить в Якутии, Белгородской, Калининградской и Ивановской областях — до 5 тыс. рублей, а вот в Чеченской республике размер наказания составит от 200 до 500 рублей.

В октябре 2023 года Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который разрешает не применять нормы закона о тишине во время празднования Нового года, проведения массовых мероприятий в нерабочие праздничные дни, в случае аварий и стихийных бедствий, а также при неотложных работах.

Документ еще не приняли, поэтому в этом году праздновать лучше осторожно!