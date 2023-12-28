Новости для бухгалтера
Маркировка рекламы

На сайте ЕРИР появились подсказки для маркировки рекламы

Теперь рекламодатели в личных кабинетах смогут проверить информацию о креативах: узнать, каких документов не хватает и как исправить ошибки.
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На сайте Единого реестра интернет-рекламы добавили новую функцию, которая поможет рекламодателям не допускать ошибки при маркировке рекламы. Об этом сказано в телеграм-канале Роскомнадзора.

В личном кабинете рекламодатели могут узнать, верно ли участники процесса загрузили данные и какой информации не хватает.

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В разделе «Мои договоры» будет видно, где допущены ошибки и как их исправить. Например, если в систему не внесли сведения о показах по креативам, то появится сообщение с просьбой добавить данные.

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Новогоднее поздравление и пожелания от команды Клерк.Ру

Команда Клерка подготовила поздравление с Новым годом!

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IT-компании

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Для новогоднего праздника выбирайте одежду в зеленых, красных и золотых оттенках. Не надевайте вещи со змеиным принтом и из кожи рептилий, это расстроит Деревянного Дракона.

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Записи вебинаров

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Новые видео от экспертов каждый день
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Бесплатно с Учет расходов

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Как учесть в расходах затраты на новогодний корпоратив. Мини-курс
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Маркировка рекламы

На сайте ЕРИР появились подсказки для маркировки рекламы

Теперь рекламодатели в личных кабинетах смогут проверить информацию о креативах: узнать, каких документов не хватает и как исправить ошибки.

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Отчетность в СФР

Новую ЕФС-1 на уволенных в конце декабря нужно сдать уже 9 января

Завтра – последний рабочий день декабря. Но уволиться сотрудники могут и в нерабочие дни (30 и 31 декабря). На следующий рабочий день после увольнения надо сдать подраздел 1.1 формы ЕФС-1.

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Обзоры для бухгалтера

🌸 С 2024 года будет новая ЕФС-1, новые сроки и коды для ЕНП-уведомлений: разъяснения экспертов

Ежедневно наши эксперты готовят для вас статьи-разборы и мини-курсы о законопроектах, новых правилах, разъясняют действующие нормы НК и ТК, на примерах показывают, как заполнить декларацию, провести операцию в 1С и прикладывают образцы, бланки и другие полезные документы. Сегодня собрали топ таких разборов за неделю.

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Налоги, взносы, пошлины

Задолженность блогера Блиновской выросла на 6 млн рублей

Счета Елены Блиновской арестованы, поэтому блогер не может погасить заложенность перед ФНС.

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Общество

🥁 Громко отмечаете Новый год? Не забывайте о штрафах!

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ФНС меняет формат электронного путевого листа

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Маркетплейсы

Обзор самых популярных маркетплейсов 2023-2024 

Не обязательно иметь собственный интернет-магазин, чтобы торговать онлайн. Маркетплейсы собирают поставщиков абсолютно любых товаров и дают возможность продавать, не тратя лишних денег на поддержку и рекламу. Мы собрали обзор самых топовых площадок.

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При индексации пенсии после увольнения пенсионера СФР ориентируется на форму ЕФС-1

Раньше пенсионеру нужно было выждать хотя бы один полный календарный месяц после увольнения, чтобы ему пересчитали пенсию с учетом индексации. Теперь достаточно не работать совсем короткий промежуток времени.

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Налоговые проверки

Бюджет получит от налоговых проверок 200 млрд рублей

Средства от налоговых проверок не обеспечат доходную часть бюджета, они нужны для поддержания дисциплины бизнесменов.

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Уведомление по ЕНП

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Расчеты с работниками

Изменения по расчетам с персоналом, которые вступят в силу с 1 января 2024 года

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Изменения по расчетам с персоналом, которые вступят в силу с 1 января 2024 года
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