На сайте ЕРИР появились подсказки для маркировки рекламы

Теперь рекламодатели в личных кабинетах смогут проверить информацию о креативах: узнать, каких документов не хватает и как исправить ошибки.

На сайте Единого реестра интернет-рекламы добавили новую функцию, которая поможет рекламодателям не допускать ошибки при маркировке рекламы. Об этом сказано в телеграм-канале Роскомнадзора.

В личном кабинете рекламодатели могут узнать, верно ли участники процесса загрузили данные и какой информации не хватает.

В разделе «Мои договоры» будет видно, где допущены ошибки и как их исправить. Например, если в систему не внесли сведения о показах по креативам, то появится сообщение с просьбой добавить данные.