При индексации пенсии после увольнения пенсионера СФР ориентируется на форму ЕФС-1

Своим опытом в этом вопросе делятся подписчики нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».

Пример такой: сотрудника-пенсионера уволили 15 мая, снова приняли – 1 июня. Индексацию он получил.

Согласно п. 6 ст. 26.1 Федерального закона № 400-ФЗ «О пенсиях» выносится в месяце, следующем за месяцем, в котором СФР получает сведения о трудовой деятельности (подраздел 1.1 формы ЕФС-1).

Этот отчет сдают на следующий день после увольнения. То есть, данные в СФР поступают оперативно. Если увольнение произошло, то на следующий месяц уже выносят решение об индексации.

Напомним, раньше ПФР ориентировался на форму СЗВ-М, которую сдавали ежемесячно.

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