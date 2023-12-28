Росбанк выпустил ЦФА с привязкой к индексу Мосбиржи

Стоимость одного ЦФА составляет 100 тысяч рублей, приобрести активы могут квалифицированные инвесторы. Доходность формируется за счет роста индекса Мосбиржи и может составить до 25% годовых.

На платформе «Атомайз» появились цифровые финансовые активы Росбанка, стоимость которых привязана к индексу Мосбиржи за 2024 год. Об этом сказано на сайте банка.

Квалифицированные инвесторы могут заработать на таких активах до 25% годовых, если индекс биржи будет расти. При отрицательной динамике Мосбиржа погасит ЦФА по их первоначальной стоимости, то есть владельцам вернут 100% номинала.

Это первый индексный ЦФА от «Атомайз» и Росбанка. Он позволяет инвесторам получить не только защиту капитала, но и доходность с высоким потенциалом опережения текущей ключевой ставки и многих других финансовых продуктов, — сказал директор по продуктам «Атомайз» Павел Сидоркин.

Объем выпуска ЦФА от Росбанка составил более 100 млн рублей, стоимость одного актива — 100 тыс. рублей со сроком обращения 1 год, досрочное погашение не предусмотрено.