Елена Блиновская подала суд, чтобы признать требования налоговиков недействительными

Рассмотрение дела назначили на 6 февраля 2024 года. Блогер собирается в арбитражном суде оспорить требования ИФНС.

Арбитражный суд Москвы принял иск блогера Елены Блиновской к московской ИФНС №6, в котором она просит признать требования налоговиков недействительными. Об этом сказано в картотеке арбитражных дел.

Заседание по делу назначили на 6 февраля 2024 года.

Блогер Елена Блиновская обвиняется в неуплате налогов на 918 млн рублей. По данным на ноябрь 2023 года, общая сумма долга с учетом штрафов и пеней составила 1,4 млрд рублей.

Недавно мы писали, что к этой сумме прибавилось еще 6 млн рублей, ведь пени продолжают начислять, пока долг не будет погашен.