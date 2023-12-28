Задолженность блогера Блиновской выросла на 6 млн рублей

Счета Елены Блиновской арестованы, поэтому блогер не может погасить заложенность перед ФНС.

Размер долга блогера Елены Блиновской по решению налоговиков составляет 907 млн рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на адвоката Наталью Сальникову.

907 млн рублей — это сам долг, пока по решению налогового органа. Остальное — пени и штрафы, пока будут расти пени, потому что пока в рамках уголовного дела идет налоговая экспертиза, аресты будут сохраняться, — сказала правозащитник.

Пени продолжают начислять, поскольку счета Елены Блиновской заблокированы и оплатить долг невозможно.

В начале декабря 2023 года адвокат блогера сообщила, что Блиновская выплатила 55 млн рублей. Вместе со пенями и штрафами общая сумма задолженности выросла до 1,4 млрд рублей.

Как пишет телеграм-канал SHOT, к основному долгу в 1,4 млрд рублей добавили еще пени на 6 млн рублей.

Елену Блиновскую обвиняют в отмывании денег, а также в уклонении от уплаты налогов на сумму 918 млн рублей.