Задолженность блогера Блиновской выросла на 6 млн рублей

Размер долга блогера Елены Блиновской по решению налоговиков составляет 907 млн рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на адвоката Наталью Сальникову.
907 млн рублей — это сам долг, пока по решению налогового органа. Остальное — пени и штрафы, пока будут расти пени, потому что пока в рамках уголовного дела идет налоговая экспертиза, аресты будут сохраняться, — сказала правозащитник.
Пени продолжают начислять, поскольку счета Елены Блиновской заблокированы и оплатить долг невозможно.
В начале декабря 2023 года адвокат блогера сообщила, что Блиновская выплатила 55 млн рублей. Вместе со пенями и штрафами общая сумма задолженности выросла до 1,4 млрд рублей.
Как пишет телеграм-канал SHOT, к основному долгу в 1,4 млрд рублей добавили еще пени на 6 млн рублей.
Елену Блиновскую обвиняют в отмывании денег, а также в уклонении от уплаты налогов на сумму 918 млн рублей.
Комментарии2
Уже бы заплатила и отмучалась.
Банкротство, как вариант.