Новости для бухгалтера
Налоги, взносы, пошлины

Задолженность блогера Блиновской выросла на 6 млн рублей

Счета Елены Блиновской арестованы, поэтому блогер не может погасить заложенность перед ФНС.
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Размер долга блогера Елены Блиновской по решению налоговиков составляет 907 млн рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на адвоката Наталью Сальникову.

907 млн рублей — это сам долг, пока по решению налогового органа. Остальное — пени и штрафы, пока будут расти пени, потому что пока в рамках уголовного дела идет налоговая экспертиза, аресты будут сохраняться, — сказала правозащитник.

Пени продолжают начислять, поскольку счета Елены Блиновской заблокированы и оплатить долг невозможно.

В начале декабря 2023 года адвокат блогера сообщила, что Блиновская выплатила 55 млн рублей. Вместе со пенями и штрафами общая сумма задолженности выросла до 1,4 млрд рублей.

Как пишет телеграм-канал SHOT, к основному долгу в 1,4 млрд рублей добавили еще пени на 6 млн рублей.

Елену Блиновскую обвиняют в отмывании денег, а также в уклонении от уплаты налогов на сумму 918 млн рублей.

Комментарии

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  • gorchiha

    Уже бы заплатила и отмучалась.

    • Виктор

      Банкротство, как вариант.

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