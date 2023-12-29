Новости для бухгалтера
Трудовое право

31 декабря работодатель должен выплатить зарплату уволенным, даже если банки не работают

Если сотрудник увольняется 31 декабря, то окончательный расчет с ним должен быть в этот же день. Как произвести выплаты – никого не интересует. Надо выплатить и все.

Вопрос по этому поводу задали Роструду.

Как получить расчет при увольнении, если выплаты идут на карту банка, а банки в выходной не работают? 

Ответ Роструда такой: работодатель обязан обеспечить получение сотрудником окончательного расчета непосредственно в день увольнения. Если он этого не сделает, будет штраф.

Комментарии

4
  • Wern

    п. 8 ст. 136 ТК РФ "При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня."

    Если подал заявление об увольнении за 2 недели - то выплатить в последний рабочий день, если собирается подать 31 декабря, то кому? день нерабочий, да и предупреждать об увольнении нужно заранее

    • Ирина

      Буря в стакане воды. Всегда так делали. Это что же, Клерк забыл про ТК?

    • Жанна

      у сотрудника могут быть 30 и 31 декабря рабочие дни по графику.

      Оплатить заранее - значит, оплатить еще неотработанное время, а сотрудник может заболеть/прогулять/умереть и т.п.

    • бух2007

      предупреждать об увольнении нужно заранее

      пенсионер может уволиться день в день.

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