31 декабря работодатель должен выплатить зарплату уволенным, даже если банки не работают

Если сотрудник увольняется 31 декабря, то окончательный расчет с ним должен быть в этот же день. Как произвести выплаты – никого не интересует. Надо выплатить и все.

Вопрос по этому поводу задали Роструду.

Как получить расчет при увольнении, если выплаты идут на карту банка, а банки в выходной не работают?

Ответ Роструда такой: работодатель обязан обеспечить получение сотрудником окончательного расчета непосредственно в день увольнения. Если он этого не сделает, будет штраф.